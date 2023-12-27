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Mirakl
Японская миссия SLIM успешно вошла в орбиту Луны на Рождество
Японская лунная миссия SLIM успешно вошла в орбиту Луны 25 декабря 2023 года.

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Японская космическая миссия SLIM, запущенная в сентябре 2023 года, достигла орбиты Луны в первый день Рождества, 25 декабря. Как сообщает Японское аэрокосмическое исследовательское агентство (JAXA), лунный модуль успешно вступил на эллиптическую орбиту вокруг Луны.

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Лунный модуль SLIM теперь будет двигаться по орбите вокруг Луны, занимая около 6,4 часов на один оборот. Наиболее близкое к Луне расстояние (периселен) составит около 600 километров, а самая дальняя точка (апоселен) — 4000 километров. Постепенно, апоселен будет снижаться, чтобы к середине января 2024 года SLIM находился на почти круговой орбите на расстоянии 600 километров от Луны.

Затем будет осуществлено постепенное снижение периселена до высоты 15 километров. Планируемая посадка на поверхность Луны назначена на 20 января 2024 года около 00:20 по японскому стандартному времени (JST).

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Если миссия SLIM завершится успешно, Япония станет пятым после США, бывшего Советского Союза, Китая и Индии государством, осуществившим мягкую посадку на Луну.

#новости
Источник: golem.de
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