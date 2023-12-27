Apple запрещено ввозить некоторые модели Apple Watch в США из-за патентного спора с компанией Masimo.

Apple столкнулась с серьезными проблемами в связи с патентным спором, в результате которого компании запретили ввозить некоторые модели Apple Watch в США. Кэтрин Тай, торговый представитель США, решила не налагать вето на решение Торговой комиссии США (ITC), которое вступило в силу 26 декабря 2023 года.

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Запрет затрагивает модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Решение не влияет на другие рынки, включая Германию, где продажи продолжаются. Ранее Apple уже прекратила продажи этих моделей в США.

Спор возник из-за обвинений со стороны компании Masimo в нарушении патентов, связанных с технологией измерения уровня кислорода в крови. Основатель Masimo, Джо Киани, заявил о необходимости привлечь Apple к ответственности за незаконное использование их запатентованной технологии.

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Отмечается, что Apple в период с 2013 по 2014 год привлекла внимание, убедив ведущих сотрудников Masimo перейти на работу в Apple незадолго до запуска своих смарт-часов.