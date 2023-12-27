Секретный космический аппарат США X-37B Orbital Test Vehicle готовится к своему седьмому запуску

Секретный космический аппарат США, X-37B Orbital Test Vehicle, готовится к своему седьмому полету в космос. Этот запуск, запланированный на вечер 28 декабря с космодрома Кейп-Канаверал во Флориде, будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

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Первоначальная дата запуска, назначенная на 7 декабря, была перенесена из-за плохих погодных условий и возможных технических неполадок на земле. X-37B, являющийся проектом Военно-космических сил США, известен своей секретностью, и мало что известно о его миссиях и возможностях.

В рамках предстоящей миссии OTV-7, как сообщается, будут проводиться различные научные эксперименты. Один из ключевых экспериментов — Seeds-2, организованный Национальным управлением по аэронавтике и космосу (NASA). Этот эксперимент направлен на изучение влияния космической радиации на семена растений во время длительных полетов. Исследование таких воздействий критически важно для долгосрочных космических миссий, таких как будущие полеты на Марс.

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Срок пребывания X-37B в космосе и точные цели миссии остаются неизвестными. Это связано с тем, что большая часть информации о программе X-37B и ее миссиях является секретной. Ранее аппарат уже совершил несколько длительных полетов, исследуя возможности и технологии, которые могут быть использованы в будущих космических миссиях.