Утечка исходного кода GTA 5 обнаружила планы на восемь неопубликованных DLC для одиночной кампании игры

Недавняя утечка исходного кода игры GTA 5 выявила планы разработчиков на выпуск восьми дополнений для одиночной кампании, которые так и не были реализованы. По данным Insider Gaming, среди найденных в коде названий DLC находятся "SP Assassination Pack", "SP Manhunt Pack", "SP Norman Pack", "Agent Trevor", "Relationship Pack", "Enterprise Pack", "Prologue DLC" и "LibertyV DLC". Эти дополнения предполагали новые сюжетные линии, возможность управления бизнесом и другие уникальные элементы.

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Имран Сарвар, бывший директор по дизайну в Rockstar Games, объяснил в 2017 году отказ от выпуска DLC для GTA 5. По его словам, основная история игры была "очень полной", а ресурсы компании были перенаправлены на другие проекты, включая Red Dead Redemption 2.

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Считается, что утечка кода произошла в результате кибератаки хакерской группы Lapsus$ на Rockstar Games в прошлом году. Один из участников группы, 18-летний Арион Куртай, был осужден за распространение материалов по GTA 6 и находится под медицинским наблюдением.