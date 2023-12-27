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Mirakl
Sky изменила политику отказа от подписки после судебного решения
Sky внесла изменения на своем стриминговом сервисе Wow, позволяя теперь отказаться от подписки без необходимости входа в учетную запись пользователя.

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Компания Sky вынуждена была изменить процедуру отказа от подписки на своем стриминговом сервисе Wow. Это произошло после судебного иска, поданного Федеральным союзом потребительских организаций (VZBV). Согласно решению суда, теперь клиенты Sky могут отказаться от подписки на сервис Wow, не входя в свою учетную запись на сайте.

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Ранее для отказа от подписки требовалось выполнить вход в учетную запись клиента, что вызвало недовольство и жалобы. После подачи апелляции, Sky отозвала свое обжалование, делая решение суда окончательным. В результате, на сайте Wow были внесены изменения, позволяющие пользователям легко отказаться от подписки без дополнительных условий входа.

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С июля 2022 года закон требует от компаний, предлагающих платные подписки в интернете, обеспечить возможность легкого отказа от подписки через специальную кнопку на их веб-сайте. Эта мера направлена на упрощение процесса управления подписками для потребителей.

#новости
Источник: golem.de
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