Албания использует искусственный интеллект ChatGPT для перевода документов и ускорения вступления в ЕС.

Албания планирует использовать искусственный интеллект ChatGPT для ускорения своего вступления в Европейский союз. Этот чат-бот должен будет перевести сотни тысяч документов на албанский язык быстро и экономично.

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Албания считается преимущественно приверженной к Европейскому союзу. По опросам, 90% опрошенных выступают за вступление страны в ЕС. В течение многих лет албанцы стремятся стать членом Европейского союза.

Для ускорения этого процесса премьер-министр Албании Эди Рама прибегает к необычным методам. Он хочет, чтобы около 280 000 страниц положений, рекомендаций и директив Европейского союза были переведены на албанский язык с помощью инструмента ChatGPT от OpenAI.

Для этой цели премьер-министр даже связался с техническим директором OpenAI, Мирой Мурати, которая также является албанкой. По мнению Рамы, искусственный интеллект позволит сэкономить миллионы евро, которые бы пришлось потратить на армию переводчиков и юристов. 34-летняя Мурати поддержала его инициативу.

Однако в Европейском парламенте план Рамы вызывает сомнения и скепсис. Политический директор Европейской социал-демократической партии по правовым вопросам выразил мнение, что законопроекты должны быть проверены опытными юристами. Более того, он сомневается, что ChatGPT сможет надежно перевести сложные законодательные тексты.

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С начала 2022 года ведутся переговоры о вступлении Албании в Европейский союз. Недавнее заявление ЕС на Восточно-Балканском саммите было в целом положительным: "Будущее Восточного Балкана в нашем Союзе". Однако Албании нужно активнее бороться с коррупцией, как указано в последнем докладе Европейской комиссии, прежде чем это произойдет.