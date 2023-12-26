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Постоянное размещение бригады в Литве: Бундесверу потребуются миллиарды инвестиций
Постоянное размещение бригады в Литве может потребовать миллиардных инвестиций и ослабить боеготовность Бундесвера, предупреждают внутренние источники в Bundeswehr.

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Создание постоянно размещенной боевой бригады в Литве, которая стоит перед Германией, может потребовать многомиллиардных инвестиций и негативно сказаться на боеспособности бундесвера внутри страны. По данным журнала "Der Spiegel", внутри бундесвера возникли серьезные сомнения относительно реализации планов Министра обороны Германии Бориса Писториуса о постоянном размещении крупной боевой бригады в Литве.

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Главный военный инспектор бундесвера Альфонс Майс, ссылаясь на внутреннее письмо, выразил опасения относительно того, что создание новой бригады потребует значительных финансовых затрат, в противном случае бундесвер столкнется с серьезными трудностями в своей деятельности на территории Германии.

Майс обратился к генерал-инспектору бундесвера Карстену Бройеру с требованием внимательно рассмотреть вопрос о необходимости инвестиций в данный проект. По мнению Майса, ситуация в бундесвере находится в критическом состоянии. В своем письме он подчеркнул, что материальное обеспечение бундесвера недостаточно для выполнения его задач с 2025 года, несмотря на положительные шаги и усилия, предпринятые в данном направлении. Он сравнил текущее состояние армии с тонким одеялом, которое недостаточно защищает от холода.

Согласно сообщению "Der Spiegel", бундесвер в настоящее время обеспечен материальными ресурсами только на 60%, от "А как артиллерийское орудие до Z как Zeltbahn" (палатка). Создание новой бригады без дополнительных инвестиций, по мнению Майса, приведет к снижению этой цифры до 55%.

Главный военный инспектор также указал на то, что бюджетные планы министерства обороны Германии на ближайшие годы не содержат расходов на материальное обеспечение новой бригады в Литве. Он подчеркнул, что необходима четкая стратегическая решительность и приоритетное распределение ресурсов. По его мнению, пришло время включить расходы на бригаду в бюджет.

Министр обороны Борис Писториус недавно подписал план развертывания бригады бундесвера в Литве. Эта бригада, действующая на территории НАТО, должна будет включать в себя 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников и стать полностью боеспособной к 2027 году. Первый этап внедрения бригады начнется в следующем году с отправки предварительной группы в Литву.

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Согласно сообщению "Der Spiegel", внутри бундесвера давно поднимается вопрос о том, что только тремя батальонами проект не будет реализован. Потребуются дополнительные поддерживающие подразделения, такие как батальоны инженерных войск, для которых пока не выделены бюджетные средства

#новости
Источник: n-tv.de
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