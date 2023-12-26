Лидер ХАМАС в Газе уверен в победе, несмотря на продолжающиеся столкновения.

Глава политического крыла движения ХАМАС в секторе Газа, Яхья Синуар, выразил уверенность в победе, несмотря на продолжающуюся военную операцию Израиля. В своем письме членам политбюро ХАМАС и другим лидерам организации Синуар сообщил, что боевики Кассама (вооруженное крыло ХАМАС) ведут ожесточенные и беспрецедентные бои с израильскими оккупационными войсками.

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Тем временем Исламский Джихад также объявил о намерении продолжать борьбу в ответ на насилие, происходящее в секторе Газа.

Подтверждая свои слова, Синуар заявил, что Кассам-бригады нанесли серьезные потери израильским солдатам и оборудованию. Он сообщил о том, что боевики атаковали не менее 5000 израильских военнослужащих, убили треть из них, еще треть получила тяжелые ранения, а остальные были навсегда выбиты из строя. Эти цифры противоречат официальным данным израильской армии, которая сообщила о более чем 150 погибших израильтянах в секторе Газа.

Израиль продолжает свою военную операцию в Газе с заявленной целью полного уничтожения ХАМАСа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что разгром ХАМАСа и демилитаризация сектора Газа являются важными шагами на пути к достижению мира в этом регионе. Тем не менее, в свете высокой численности гражданских жертв, действия Израиля вызывают критику со стороны многих стран и организаций.

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Также стоит отметить, что Министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер намерен прибыть в Вашингтон для переговоров с американскими представителями о дальнейших шагах в этом конфликте.