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Вьетнам – ключевой фактор в геополитической борьбе между США и Китаем
Вьетнам находится в центре внимания США и Китая, которые соревнуются за его партнерство в регионе Азии

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Вьетнам становится центральным фокусом двух мировых держав - Соединенных Штатов Америки и Китая, которые сражаются за партнерство с этой важной азиатской нацией. Несмотря на различия в идеологиях, обе страны стремятся завоевать Вьетнам, чтобы укрепить свое влияние в регионе.

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В начале декабря 2023 года, китайский лидер Си Цзиньпин совершил официальное государственное посещение Вьетнама, где встретился с высшими представителями руководящей Коммунистической партии страны. Си подчеркнул важность отношений и подписал несколько экономических соглашений. Однако отношения между Китаем и Вьетнамом имеют свои трудности.

США также активно стремятся укрепить связи с Вьетнамом. Так, президент Джо Байден посетил страну несколько месяцев назад и установил стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Вьетнамом. Япония также последовала этому примеру. Это говорит о том, что Вьетнам становится ключевой фигурой в геополитической борьбе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Исторические аспекты играют важную роль в отношениях между Вьетнамом и Китаем. Вьетнам всегда старался сохранить независимость от китайских династий, даже если влияние Китая ощущается в культуре и технологии страны. Вьетнам всегда настаивал на своей уникальности и независимости, что делает идеологию менее значимой.

Важно отметить, что Вьетнам понимает важность экономических связей с Китаем, но также стремится избежать доминирования Китая. Исторический конфликт и конкуренция в Южно-Китайском море оставили свой след на отношениях.

Вьетнам стремится к нейтралитету, привлекая разные иностранные державы, включая Соединенные Штаты, для максимизации своих стратегических выгод. Для Соединенных Штатов Вьетнам представляет ценного партнера в борьбе против влияния Китая. Это предоставляет Вьетнаму возможность ускорить свое экономическое развитие и укрепить свое военное присутствие.

Вьетнам, несмотря на болезненное наследие Вьетнамской войны, видит в Соединенных Штатах перспективного союзника в сдерживании Китая. Несмотря на сложности в отношениях с Китаем, Вьетнам остается на пути собственного развития и укрепления своей роли в геополитической игре в регионе.

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Источник: de.rt.com
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