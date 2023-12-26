Windows 11 представила улучшенную функцию, которая позволяет операционной системе самостоятельно восстанавливать и переустанавливать себя

Windows 11 представила инновационную функцию, которая значительно упростит и ускорит процесс переустановки операционной системы, не затрагивая личные данные и установленные программы пользователей. Это обновление было анонсировано Microsoft в июле 2023 года и уже вызвало интерес у многих пользователей.

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Новая функция позволяет переустанавливать Windows 11 непосредственно через встроенное приложение для настройки системы, и это занимает всего несколько минут. Вам больше не нужно будет прибегать к сложным процедурам с использованием инструментов, таких как Media Creation Tool. Теперь переустановка операционной системы будет доступна буквально в несколько кликов.

Эта возможность станет доступной через раздел "Система" -> "Восстановление" в настройках Windows 11. Просто выберите соответствующий пункт, и операционная система сама загрузит актуальную версию Windows 11 поверх текущей, сохраняя все ваши файлы, настройки и приложения.

Пока нет точной информации о том, потребует ли новая процедура каких-либо дополнительных действий от пользователя, но это обновление обещает сделать процесс обновления операционной системы более удобным и безопасным.

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Эта функция должна быть доступна в ближайших версиях Windows 11 и может существенно упростить жизнь пользователям, делая переустановку операционной системы менее трудоемкой и более доступной.