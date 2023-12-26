США начинают обзор цепочки поставок полупроводников, беспокоясь о национальной безопасности и зависимости от Китая

США начинают обзор цепочки поставок полупроводников в контексте растущих опасений о национальной безопасности, связанных с Китаем. Согласно американским властям, этот обзор должен усилить цепочку поставок полупроводников, обеспечить более равные условия для производства устаревших микросхем, и уменьшить зависимость США от поставок микросхем, производимых в Китае.

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Министр торговли США Джина Раймондо подчеркнула, что только правительство не способно обеспечить надежную цепь поставок, и что индустрия также должна принимать активное участие в этом процессе. Обзор предоставит необходимые данные для разработки стратегии по созданию крепких, разнообразных и устойчивых цепей поставок полупроводников.

Этот обзор начнется в январе и будет сочетаться с выделением новых грантов и наград в рамках Закона о чипах США. Этот закон предоставляет субсидии в размере $52,7 миллиарда для национального производства микросхем и налоговый кредит для заводов по их производству с целью уменьшения зависимости США от зарубежных поставок.

Такие опасения по поводу зависимости от зарубежных поставщиков микросхем существуют и в Европе, в частности, относительно Китая. В сентябре вступил в силу европейский закон о чипах, который направлен на обеспечение надежности цепи поставок микросхем и укрепление производства в Евросоюзе. Основная цель закона - увеличить долю региона на мировом рынке микросхем до 20% к 2030 году.

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В рамках этой инициативы предусмотрено выделение €3,3 миллиарда на поддержку продвинутых производственных линий, разработку облачных платформ для проектирования микросхем, а также предоставление финансовой поддержки. Также создана система обеспечения надежности цепи поставок микросхем.