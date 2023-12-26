Broadcom, владеющая VMware, сообщила всем своим партнерам о массовом расторжении контрактов по продажам и обслуживанию

Broadcom, недавно приобретший VMware, анонсировал радикальные изменения в партнерской программе компании. После переосмысления лицензионной модели Broadcom идет дальше, расторгнув существующие контракты с партнерами по продажам и обслуживанию. Партнеры получили уведомление о завершении сотрудничества к 4 февраля 2024 года.

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Broadcom планирует внедрить новую систему, основанную на приглашениях, в рамках "Broadcom Advantage Partner Program". Компания утверждает, что эта модель упростит портфель продуктов, открывая партнерам больше возможностей и увеличивая доходы.

Реакция на это решение компании Broadcom разделила индустрию. Некоторые видят в новой системе приглашений возможность для роста продаж, другие выражают опасения относительно изменений в привычных контрактах.

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Broadcom считает этот шаг первым в создании эффективной партнерской программы и надеется привлечь больше партнеров, создав более динамичное взаимодействие. Индустрия внимательно следит за изменениями и ожидает, как компания продолжит обновление партнерской экосистемы VMware.