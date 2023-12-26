Новые правила в Китае, ограничивающие расходы в компьютерных играх, вызвали значительные потери для Tencent и Netease, приводя к снижению их акций на 16% и 25% соответственно

Новые правила китайских регулирующих органов по ограничению расходов в компьютерных играх вызвали панику среди акционеров Tencent, Netease и других компаний. Акции технологического гиганта Tencent упали на 16%, а его крупнейшего конкурента Netease - даже на 25%, после анонса государственных нормативов.

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По данным агентства Reuters, только у этих двух компаний потери в рыночной капитализации составили 80 миллиардов долларов США.

Tencent является крупнейшей игровой компанией в мире, владельцем таких студий, как Riot Games, Sumo Digital и Funcom. Netease владеет студиями разработки Quantic Dream и Grasshopper Manufacture.

Массовая распродажа акций была вызвана новыми правилами Национальной администрации печати и публикаций (NPPA), направленными на борьбу с игровой зависимостью. Теперь в Китае запрещено вознаграждать игроков за ежедневный вход, первый опыт внесения денег в игру или многократные платежи.

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Инвесторы, вероятно, опасаются, что такие ограничения серьезно затруднят маркетинг игр с моделью Free-to-Play, и производители будут зарабатывать меньше.