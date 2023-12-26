Cablemod начинает отзыв адаптеров 12VHPWR с изогнутыми углами 90 и 180 градусов (версии 1.0 и 1.1) из-за возможности перегрева, что может привести к повреждению графических карт

Компания Cablemod приступила к отзыву всех адаптеров 12VHPWR с углом изгиба 90 и 180 градусов версий 1.0 и 1.1. Поставщик предупреждает, что с течением времени разъем к видеокарте может ослабеть, вызывая перегрев и плавление соединения. Клиентам настоятельно рекомендуется прекратить использование адаптеров.

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В официальном заявлении компании говорится, что в ближайшие дни будет отправлено официальное уведомление о проведении отзыва. Кроме того, клиенты могут связаться с службой поддержки, чтобы отправить свои адаптеры на проверку. Информации о возможном выпуске заменителя на данный момент нет.

По данным Cablemod, кабели и удлинители кабелей с угловым разъемом 12VHPWR не затронуты и могут продолжать использоваться. Ранее некоторые владельцы графических карт Nvidia специально приобретали 90-градусные адаптеры, чтобы соответствовать требованиям разъема 12VHPWR, который не должен сгибаться в течение 35 миллиметров за разъемом, что невозможно во многих корпусах.

В прошлом уже происходили случаи повреждения графических карт с разъемом 12VHPWR из-за перегрева разъема. Виной за это Nvidia ставила самих пользователей, обвиняя их в неправильном подключении разъема. Некоторые производители отказывались принимать возвраты, если использовались адаптеры сторонних производителей, такие как Cablemod.

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Хотя теоретически существует опасность пожара, в большинстве случаев блок питания вырубался из-за возникшего короткого замыкания. Некоторые пользователи также замечали повреждение заранее благодаря запаху расплавленного пластика. В будущем разъем 12VHPWR должен быть заменен новой моделью, которая, как утверждается, исключит подобные проблемы.