Ведущая компания по искусственному интеллекту OpenAI планирует новый раунд финансирования в следующем году, который при успешном завершении сделает ее вторым по значимости стартапом в США после SpaceX

В новом заявлении, сделанном американской компанией по искусственному интеллекту OpenAI, говорится, что компания рассматривает возможность проведения нового раунда финансирования в следующем году. По данным агентства Bloomberg, при успешном завершении этого раунда стоимость OpenAI может достигнуть внушительных 100 миллиардов долларов или даже более, что сделает ее вторым по значимости стартапом в США, уступая лишь космической компании SpaceX Илона Маска.

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Эта новость приходит в свете доминирования ChatGPT, созданного OpenAI, который вызвал огромный интерес к искусственному интеллекту. Прошлый год также отметился тем, что Microsoft инвестировала в OpenAI 13 миллиардов долларов, а также интерес к компании проявили гиганты Amazon и Alphabet.

Однако амбиции OpenAI не ограничиваются только программным обеспечением. Согласно источникам, близким к ситуации, компания также рассматривает возможность создания собственных чипов. Внутренний проект, который на данный момент обозначен как Tigris, предполагает создание компании по производству чипов на базе G42 с штаб-квартирой в Абу-Даби. Оцениваемые затраты на этот проект составляют от 8 до 10 миллиардов долларов. Цель OpenAI заключается в том, чтобы конкурировать с ведущим производителем чипов для искусственного интеллекта, Nvidia.

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Основатели OpenAI, видя огромный потенциал в растущем секторе искусственного интеллекта, стремятся сделать свою компанию лидером не только в программном, но и в аппаратном сегменте. Намеченные амбиции подчеркивают стремление OpenAI стать ключевым игроком на стыке инноваций в искусственном интеллекте и производства чипов, что может заметно повлиять на ландшафт технологической индустрии.