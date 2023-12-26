Австралийский стартап Neumann Space успешно провел космические испытания своего инновационного космического двигателя Neumann-Antrieb, используя в качестве топлива молибден, химический элемент, присутствующий в человеческом организме.

Австралийская космическая компания Neumann Space завершила успешные космические испытания своего новаторского двигателя, известного как Neumann-Antrieb. В качестве топлива для этого двигателя использовался молибден (Mo), химический элемент, также присутствующий в человеческом организме.

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Молибден, серебристо-серый переходный металл, отличается высокой доступностью, легкостью хранения и транспортировки. Он успешно применяется в топливе Neumann-Antrieb, подтверждая свою эффективность в рамках первого этапа тестирования в космосе на борту спутника Skykraft-3, принадлежащего австралийскому стартапу Skykraft.

Skykraft-3, представляющий собой концепцию "воздушного управления трафиком" (Air Traffic Management - ATM), стремится обеспечить бесперебойное взаимодействие с удаленными районами для авиационной безопасности. Текущая инфраструктура земли ограничивает зону покрытия примерно 400 километрами от берега.

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По словам Neumann Space, тестирование прошло успешно, все поставленные цели были достигнуты. Это включало в себя проверку электронного управления, конденсаторов производительности и безопасного запуска систем. Планируется проведение более продолжительных зажиганий двигателя в последующих миссиях для демонстрации точности изменения скорости космических аппаратов. В 2024 году также планируется космическое тестирование усовершенствованной версии двигателя.