Boeing успешно доставила первое автономное подводное судно, Orca XLUUV, в ВМС США, отмечая новый этап в военной технологии

Boeing завершила поставку первого полностью беспилотного подводного аппарата Orca XLUUV в состав ВМС США. Этот шаг ознаменовывает важный этап в развитии автономных подводных систем.

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Новый класс подводных аппаратов, известных как Orca, имеет длину 25 метров и весит 80 тонн, с 10-метровым грузовым отсеком. Orca обладает внушительной грузоподъемностью, долгим временем нахождения в море и полной автономностью, представляя значительный прогресс в области беспилотных подводных систем.

Согласно Boeing, Orca способен проводить морские операции месяцами, обеспечивая постоянное присутствие в районах проведения миссий, таких как разведка, установка мин, и возможно, электронное боевое воздействие. Планируется также добавить сонар для морской картографии.

Orca, созданный на основе опыта Boeing с демонстрационным аппаратом Echo Voyager XLUUV, успешно прошел более 10 000 часов тестирования с 2017 года.

Несмотря на свои впечатляющие характеристики, Orca сталкивается с вызовом – из-за своих размеров его нельзя транспортировать и запускать с подводных лодок. Судно предполагается запускать с крупных надводных судов или с пристани.

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Boeing готова поставить еще четыре аппарата ВМС США. Общая стоимость пятерки составляет 242 миллиона долларов, что на 64% превышает первоначальные ожидания.