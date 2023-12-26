Инициатива ЕС о запрете химикатов PFC и PFAS в производстве чипов вызывает разногласия в индустрии.

В Европе поднимается волнующий вопрос о возможном запрете на использование перфторированных алкалийных соединений (PFC) и полифторированных алкалийных веществ (PFAS) в производстве чипов. Химическая агентура ЕС (ECHA) настаивает на неотложных мерах, указывая на вредные следы этих веществ в почве, в то время как представители индустрии считают их необходимыми для процессов травления и очистки.

реклама

Однако предложение индустриального союза Semi Europe об ограничении запрета вызывает протесты, особенно у компаний, таких как TSMC и Intel, планирующих инвестиции в производство чипов в Европе. Они утверждают, что полный запрет может ослабить стратегическую позицию ЕС.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, компании, такие как Transene, предлагают альтернативы без использования PFAS, утверждая, что это возможно и даже целесообразно в сложных условиях. Президент Transene, Кристофер Кристук, считает, что переход к безопасным материалам не повлияет существенно на выручку.