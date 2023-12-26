Пазл-игра Royal Match из турецкого стартапа Dream Games покидает в тени Candy Crush Saga, став самой доходной мобильной игрой.

В мире мобильных игр произошло смена лидера: Royal Match, пазл-игра из Стамбула, вытеснила знаменитый Candy Crush Saga с пьедестала по доходам. По данным Financial Times, в то время как доходы от Candy Crush снижаются, Royal Match, выпущенная в 2021 году, продолжает покорять сердца игроков и приносить стабильные доходы.

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Основной источник дохода для Royal Match – это внутриигровые покупки, позволяющие ускорить прохождение и расширить игровой опыт. Ключевая механика игры, напоминающая классический Bejeweled, привлекла внимание миллионов пользователей.

Dream Games, стартап из Стамбула, который разработал Royal Match, сейчас оценивается в впечатляющие 2,75 миллиарда долларов США. Успех проекта привлек внимание Эда Кэтмалла, одного из основателей Pixar Animation Studios, который присоединился к компании в роли стратегического консультанта.

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Мобильные игры уже не первый год оставались на пике прибыльности в игровой индустрии, и Royal Match продолжает эту традицию. В 2022 году мобильные игры собрали более 92 миллиардов долларов, что вдвое превышает доходы от компьютерных и консольных игр.