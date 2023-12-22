Rolex France оштрафован на €91,6 миллиона за запрет продажи своих часов онлайн.

Rolex France, французский филиал швейцарского производителя часов Rolex, был оштрафован на €91,6 миллиона французским Антимонопольным управлением за запрет своим дистрибьюторам продавать продукцию в Интернете. Данное решение было принято после жалобы, поданной Союзом ювелирного и часового бизнеса и ювелиром Pellegrin & Fils.

реклама

Компания Rolex ввела запрет на онлайн-продажи своих часов своим дистрибьюторам на протяжении более десяти лет. Для обоснования своего решения компания утверждала, что это необходимо для сохранения имиджа бренда и борьбы против подделок. Однако Антимонопольное управление Франции пришло к выводу, что полный запрет на онлайн-продажи не является "соразмерным" мерам, необходимым для достижения этих целей.

Согласно заявлению Антимонопольного управления, такие практики считаются "серьезными", так как они закрывают один из каналов продаж, ущемляя интересы как потребителей, так и дистрибьюторов. Управление также отметило, что распространение онлайн-продаж для продукции роскоши, включая часы, значительно увеличилось за последние пятнадцать лет.

В дополнение к штрафу, Антимонопольное управление также указало, что другие крупные конкуренты Rolex, сталкиваясь с аналогичными проблемами, нашли решения, позволяющие сочетать онлайн-продажи с мерами противодействия подделкам и внесетевым продажам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это решение последовало вскоре после того, как Антимонопольное управление наложило штраф в размере €4 миллионов на производителя чая Mariage Frères за подобные ограничения в отношении онлайн-продаж. Rolex также обвиняли в сговоре с дистрибьюторами по фиксации розничных цен на часы, но Антимонопольное управление не нашло в этом достаточных доказательств и закрыло это дело.