Apple выпустила обновленную версию своей системы CarPlay, позволяющую пользователям iPhone контролировать дополнительные функции в автомобилях, такие как радио и температуру.

Apple внесла значительные обновления в свою систему CarPlay, которая позволяет интегрировать iPhone в информационно-развлекательные системы автомобилей. Теперь пользователи могут управлять радио и климатической системой напрямую через CarPlay. Для доступа к этим новым функциям требуется не только программное обновление, но и специальное аппаратное обеспечение в автомобилях.

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Среди первых моделей, совместимых с обновлённым CarPlay, будут автомобили от Porsche и Aston Martin, запланированные к выпуску в 2024 году. В частности, Porsche анонсировала интеграцию приложения My Porsche с CarPlay, что может позволить текущим моделям, совместимым с приложением производителя, использовать новые функции.

Apple ожидается объявить о поддержке обновлённого CarPlay в других моделях автомобилей в ближайшее время. В список заинтересованных производителей входят такие компании, как Land Rover, Mercedes, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infiniti и Polestar.

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Это обновление CarPlay является значительным шагом в улучшении интеграции между автомобильными системами и iPhone, предлагая удобство и инновации в управлении функциями автомобиля.