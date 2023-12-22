Продажи Nintendo Switch упали на 18% в 2023 году из-за приближения к семилетию консоли и предстоящего запуска её преемника.

В 2023 году мировые продажи консоли Nintendo Switch снизились на 18%, что представляет значительное падение для популярной игровой системы, запущенной в 2017 году. Это сокращение объясняется несколькими факторами, включая приближение семилетнего юбилея консоли и насыщение рынка, учитывая, что многие домохозяйства уже владеют одной или несколькими единицами Switch.

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Nintendo успешно расширила линейку Switch, выпустив портативную модель Switch Lite и улучшенную версию Switch OLED. Тем не менее, в 2023 году произошло снижение интереса к консоли, особенно на фоне предстоящего выпуска её преемницы, планируемого на 2024 год.

В контексте конкуренции, Xbox Series также столкнулась с сокращением продаж на 15%, в то время как продажи PlayStation 5 от Sony выросли на 65%, что частично обусловлено недавним выпуском новой модели PS5 Slim.

Ожидается, что следующее поколение консоли от Nintendo, возможно представленное как Nintendo Switch 2, будет анонсировано в начале 2024 года, с планами запуска летом. Новая консоль, предположительно, предложит обновленные технические характеристики, сохраняя при этом совместимость с существующим каталогом игр Switch.

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С момента запуска Nintendo Switch в марте 2017 года, было продано более 1,133 миллиарда игр. Три самые популярные игры на платформе включают Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons и Super Smash Bros Ultimate.