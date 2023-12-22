Во Франции с 1 января 2024 года молодые люди смогут получать водительские права в 17 лет.

С 1 января 2024 года во Франции вступит в силу новый закон, позволяющий молодым людям в возрасте 17 лет получать водительские права и водить автомобиль самостоятельно. Это решение, подтвержденное недавно опубликованным декретом, вызвало обширные дебаты и неоднозначную реакцию в обществе.

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Инициатива, предложенная премьер-министром Элизабет Борн, направлена на повышение самостоятельности молодежи, особенно тех, кто начинает работать до достижения 18 лет, и живет в сельских районах с плохим обеспечением транспортной инфраструктурой.

Однако, многие специалисты, включая Бруно Гараншера, председателя Национального союза преподавателей вождения (Unidec), выражают сомнения в целесообразности данного шага. Они указывают на недостаточную зрелость мозга в 17 лет для принятия важных решений при вождении. Жан-Ив Ламант, председатель Лиги против дорожного насилия, считает, что эта мера противоречит усилиям по снижению числа погибших на дорогах.

Более того, ожидается, что нововведение увеличит очереди на сдачу экзамена на водительские права, поскольку количество кандидатов может увеличиться на 600 000-800 000 человек. Это также может повлиять на стоимость страховки, которая для молодых водителей обычно выше.

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В ближайшие месяцы предстоит оценить реальные последствия нововведения, хотя молодежь, несомненно, оценит возможность получения прав до 18 лет.