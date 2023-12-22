Супружеская пара из США случайно купила подарочные карты Disney+ на сумму $10 000, планируя использовать их для посещения Disneyland

В преддверии праздников, пожилая американская пара непреднамеренно приобрела подарочные карты Disney+ на сумму $10 000, вместо карт для парка развлечений Disneyland. Они планировали сделать подарок своей большой семье, включающей 16 человек, на посещение Disneyland в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 поездка была отложена.

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В итоге, из-за ошибки, семья приобрела подарочные карты для стримингового сервиса Disney+, что позволило им наслаждаться премиум-подпиской на срок более 70 лет. Инцидент получил широкое распространение после того, как дочь семьи, Анди Костон, опубликовала видео в TikTok, которое быстро стало вирусным и набрало более 3 миллионов просмотров.

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После того как история достигла ушей компании Disney, она решила помочь семье, обменяв подарочные карты Disney+ на карты, которые могут быть использованы в парках развлечений. Анди Костон выразила облегчение от найденного решения и предложила Disney пересмотреть свою систему подарочных карт, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем.