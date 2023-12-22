Франция закрывает свое посольство в Нигере из-за ухудшения дипломатических отношений и невозможности выполнения своих миссий на фоне усиливающегося напряжения с военным правительством страны после государственного переворота.

Франция приняла решение о закрытии своего посольства в столице Нигера, Ниамее, из-за невозможности нормального функционирования и выполнения дипломатических миссий. Это решение было принято на фоне усиливающегося напряжения между Францией и военным правительством Нигера после государственного переворота 26 июля.

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Сложности начались с атаки на посольство Франции 30 июля, после чего последовало установление блокады вокруг здания посольства нигерийскими военными силами. В результате, к концу сентября большая часть дипломатического персонала была вынуждена покинуть страну.

Власти Нигера ранее требовали отъезда французских военных, размещенных в стране для борьбы с джихадистами, и аннулировали несколько военных соглашений с Парижем. Ситуация осложнилась после того, как в конце августа власти страны объявили о высылке французского посла, который впоследствии был блокирован внутри дипломатического представительства на протяжении почти месяца.

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Франция признала невозможность нормального функционирования своего посольства в Нигере и приняла решение о его закрытии, что стало редким и значимым шагом в международных отношениях.