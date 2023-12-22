Завод Renovare Fuels по производству биотоплива откроется в Северной Ирландии в следующем году

В следующем году в Северной Ирландии начнет работу завод по производству биотоплива Renovare Fuels, инвестиции в который составляют 9 миллионов фунтов. Завод, размещенный в Крейгморе, округ Дерри, станет первым подобным предприятием в Великобритании и Европе.

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Проект реализуется в сотрудничестве с оператором возобновляемой энергии Северной Ирландии B9 Energy Control Limited и ведущими британскими экспертами в области биогаза Powerhouse Management Ltd. Завод будет производить около 2 миллионов литров возобновляемого биотоплива в год, используя биогаз, получаемый из отходов свалок.

Разработанное в США совместно с сестринской компанией T2C Energy, NASA и Министерством энергетики США, это биотопливо уменьшает выбросы парниковых газов до 97%. Оно может использоваться в качестве непосредственной замены дизельному и авиационному топливу, без необходимости модификации двигателей.

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Открытие завода создаст десятки местных рабочих мест во время строительства и несколько долгосрочных квалифицированных инженерных позиций. Это важный шаг в сторону будущего транспортного сектора и достижения глобальных климатических целей.