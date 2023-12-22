Apple обновила свои бесплатные курсы IT-тренингов для предприятий, охватывая последние версии iOS, macOS и iPadOS.

Apple обновила свои учебные материалы по развертыванию и управлению, теперь охватывая последние версии операционных систем iPhone, Mac и iPad. Эти обновленные курсы предлагают предприятиям около 12 часов подробного обучающего контента для настройки, развертывания и управления устройствами Apple в их организациях.

реклама

Курсы особенно полезны для людей, работающих в бизнесе, и дают представление о том, что требуется для управления продуктами Apple в рабочей среде. Это обучение бесплатное, хотя за экзамены Apple взимает плату в размере $149 за каждый.

Обновленный контент включает информацию о мобильном управлении устройствами, сценариях развертывания, подготовке и всем, что касается регистрации устройств, управления и повторного использования. Эти знания являются основой для работы с внешними поставщиками услуг MDM.

Курсы предлагаются онлайн и включают серию коротких уроков, где пользователи узнают, как можно использовать встроенную систему управления Apple для управления парками устройств с помощью поставщика MDM и Apple Business/Schools Manager.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это обновление является частью стремления Apple улучшить внедрение своей продукции в предприятиях.