Microsoft предложила временное решение для проблем с Wi-Fi, вызванных недавним обновлением Windows 11

Microsoft предложила временное решение для проблем, связанных с Wi-Fi, возникших после обновления Windows 11, которое привело к нарушениям в подключении к беспроводным сетям, особенно в образовательных и предприятиях.

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Проблемы с подключением к Wi-Fi возникли у пользователей после выпуска обновлений Patch Tuesday в декабре для продуктов Microsoft. Компания обвинила в проблемах два обновления ОС, выпущенных в этот день — KB5032288 и KB5033375.

В частности, проблемы коснулись пользователей, подключающихся к Wi-Fi в сетях, использующих аутентификацию 802.1x. Microsoft сообщила, что выпустила Known Issue Rollback (KIR), который позволит ОС вернуться к предыдущей версии кода без этой проблемы.

Пользователям советуют перезагрузить устройства, чтобы ускорить применение решения. Для управляемых предприятиями устройств, столкнувшихся с проблемой, решение можно применить, установив и настроив специальную групповую политику.

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В ответ на задержку реакции Microsoft, некоторые пользователи выразили свое разочарование на интернет-форумах, таких как Reddit.