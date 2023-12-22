Rite Aid прекращает использование технологии распознавания лиц после давления со стороны Федеральной торговой комиссии США, обвинившей компанию в неправильном использовании технологии и вызвавшей вред потребителям.

Сеть аптек Rite Aid согласилась на пятилетний запрет на использование технологии распознавания лиц для наблюдения. Это решение было принято после урегулирования с Федеральной торговой комиссией США (FTC), которая обвинила компанию в неправильном использовании технологии, причиняющем вред потребителям.

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С 2012 по 2020 год Rite Aid использовала технологию распознавания лиц на основе искусственного интеллекта для выявления воров в магазинах. Однако FTC заявила, что система ошибочно идентифицировала отдельных клиентов как прежних воров и "непропорционально затрагивала людей цвета".

Система Rite Aid сканировала лица клиентов при входе в магазин и сравнивала их с обширной базой данных лиц, подозреваемых или подтвержденных воров. Если система находила совпадение, она предупреждала персонал о необходимости тщательно следить за этим покупателем. Однако из-за низкого качества изображений в базе данных происходили неверные совпадения, в результате чего персонал мог незаслуженно преследовать клиентов или вызывать полицию без свидетельства преступления.

FTC также указала, что Rite Aid не информировала своих клиентов об использовании технологии распознавания лиц и велела своим сотрудникам сохранять конфиденциальность ее использования.

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Rite Aid заявила, что соглашение с FTC должно быть утверждено судом, рассматривающим их текущее дело о банкротстве. Компания отказалась от использования этой технологии более трех лет назад, еще до начала расследования FTC.