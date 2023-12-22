Apple реагирует на масштабные кражи iPhone, готовя обновление iOS 17.3, которое усилит защиту устройств от несанкционированного доступа и кражи данных.

Компания Apple активно работает над закрытием серьезной уязвимости в iPhone после того, как стало известно о масштабных кражах с использованием этой слабости. Преступники, как например, Аарон Джонсон, зарабатывали тысячи долларов, взламывая iPhone и получая доступ к финансовым счетам и личным данным владельцев.

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Джонсон и его группа, сидящие в тюрьме, использовали простой, но эффективный метод: они узнавали пароль от iPhone своих жертв и затем полностью контролировали устройства. После этого они сбрасывали пароль Apple ID, отключали функцию "Найти iPhone" и получали доступ ко всем паролям, хранящимся в устройстве. С помощью этих данных они совершали покупки и выводили деньги со счетов.

Чтобы защититься от таких атак, эксперты советуют не раскрывать свой пароль и быть бдительными в общественных местах. Apple, в свою очередь, планирует выпустить обновление iOS 17.3, которое затруднит изменение пароля Apple ID и отключение функции "Найти iPhone" без дополнительной аутентификации.

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Новое обновление, ожидаемое в январе 2024 года, должно значительно повысить безопасность устройств Apple и защитить пользователей от подобных краж.