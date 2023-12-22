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Mirakl
Cisco расширяет сетевые возможности покупкой Isovalent
Cisco объявила о покупке Isovalent, швейцарской компании, занимающейся разработкой облачных сетевых и безопасных решений.

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Cisco объявила о планах приобрести Isovalent, швейцарскую компанию, специализирующуюся на облачных сетевых и безопасных решениях на базе открытого исходного кода. Это приобретение позволит Cisco улучшить свои возможности в обеспечении безопасности сетей в облачных средах.

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Сделка, ожидаемая к завершению в третьем квартале 2024 года, расширит возможности Security Cloud от Cisco. Эта интегрированная, облачная платформа предлагает пользователям инструменты и услуги для защиты сред на предприятии, в облаке и в гибридных средах. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Isovalent является крупным участником в разработке открытой технологии eBPF, которая обеспечивает видимость процессов в операционной системе для создания систем безопасности. Компания также возглавляла разработку Cilium – облачного решения, предоставляющего ИТ-командам сетевые возможности и видимость поведения облачных приложений.

Jeetu Patel, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер сегмента безопасности и сотрудничества Cisco, заявил, что Cisco намерена использовать возможности Cilium для создания уникальной многооблачной платформы безопасности и сетей.

Cisco подтвердила свои намерения поддерживать открытый исходный код, используя лидерские позиции Isovalent в Cloud Native Computing Foundation и eBPF Foundation, а также ее вклад в программное обеспечение.

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После завершения сделки команда Isovalent присоединится к Cisco Security Business Group. Cisco планирует продолжить предлагать решения Isovalent, включая распределение Isovalent Enterprise для Cilium и Tetragon, а также разрабатывать новые решения на базе технологии eBPF.

#новости
Источник: itpro.com
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