Hyperloop One, проект по созданию высокоскоростной транспортной системы, объявил о своем закрытии спустя девять лет с момента основания.

Hyperloop One, амбициозный проект по созданию высокоскоростной транспортной системы, объявил о прекращении своей деятельности спустя девять лет после основания. Проект, изначально задуманный для транспортировки людей и грузов на сверхбольшие расстояния, так и не смог преодолеть ряд технических и безопасностных проблем.

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Согласно Bloomberg, большинство сотрудников компании уже уволено, а оставшиеся занимаются ликвидацией активов и закрытием фирмы. Инвесторы, в том числе DP World из Дубая, уже забрали интеллектуальную собственность Hyperloop One.

Главной идеей Hyperloop было создание вакуумных тоннелей, в которых специальные капсулы (pods) могли бы перемещаться с минимальным сопротивлением воздуха. Такая технология позволяла бы достигать скорости в сотни километров в час. Несмотря на проведение успешных тестов, компания столкнулась с трудностями в области безопасности и строительства длинных вакуумных тоннелей.

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Впрочем, прекращение деятельности Hyperloop One не означает окончательный конец технологии. Другие компании, включая Hyperloop Transportation Technologies, продолжают работу над подобными проектами. Например, в Гамбурге планируется разработка Hyperloop для транспортировки контейнеров, а в Мюнхене Технический университет Мюнхена участвует в создании сертифицированной тестовой трассы.