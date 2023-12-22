PlayStation 5 от Sony достигла рекордных продаж, опередив Xbox Series от Microsoft

Sony объявила о рекордных продажах своей игровой консоли PlayStation 5, значительно опережая Microsoft с её Xbox Series X|S. По данным отраслевого анализа, продажи PlayStation 5 в 2023 году достигли 22,5 миллионов единиц, что на 65% больше, чем в предыдущем году. В то же время, Microsoft продала только 7,6

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По информации Financial Times, общий рынок игровых консолей, включая игры и сервисы, оценивается в $60,9 миллиардов в 2023 году, что приближает его к рекордным показателям 2021 года, установленным в период пандемии.

Sony планирует увеличить объем продаж до 25 миллионов единиц к концу марта следующего года. В ноябре компания сообщила о продаже 46,6 миллионов консолей, а к 9 декабря этот показатель увеличился до 50 миллионов, что сравнимо с успехом PlayStation 4.

В ноябре Sony продала около 3,4 миллиона игровых систем, значительно превысив средние продажи в третьем квартале, которые составили 1,63 миллиона единиц в месяц.

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Продажи PlayStation 5 теперь превысили общие продажи SNES, выпущенного в 1990 году, и приближаются к десятке самых продаваемых консолей всех времен. Однако PlayStation 2 по-прежнему остается непревзойденным лидером с 158,7 миллионами проданных единиц.