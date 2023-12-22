Немецкая компания Bluebrixx, известная своими конструкторами, подобными Lego, подверглась хакерской атаке.

Немецкий производитель конструкторов, похожих на Lego, компания Bluebrixx, стала жертвой хакерской атаки. В результате взлома сервера компании возможно были скомпрометированы данные клиентов. Об этом сообщается в официальном письме компании, адресованном её клиентам.

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По информации Bluebrixx, к потенциально похищенным данным могут относиться имена, электронные адреса, почтовые и платёжные реквизиты, а также заказанные товары. Хотя пароли были зашифрованы, компания советует своим клиентам сменить их на веб-сайте в разделе "Мой аккаунт".

Компания уверяет, что платежные данные, такие как информация о кредитных картах, PayPal или банковские сведения, не подверглись риску, так как обработка платежей осуществляется через внешние сервисы. Bluebrixx уже проинформировала соответствующие надзорные органы и полицию о происшествии.

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Компания приняла меры по усилению безопасности, в том числе устранение уязвимостей на взломанном сервере и укрепление общих мер безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.