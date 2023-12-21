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Верховный суд Великобритании: ИИ не может быть автором патентов
Высший суд Великобритании отклонил попытку признания искусственного интеллекта (ИИ) изобретателем в патентной заявке.

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Высший суд Великобритании отклонил попытку признания искусственного интеллекта (ИИ) изобретателем в патентной заявке, подтвердив решения, принятые ранее по этому вопросу. Технолог Доктор Стивен Тейлер пытался добиться того, чтобы его ИИ, именуемый Dabus, признали изобретателем контейнера для продуктов и мигающего светового маяка.

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Однако в 2019 году Управление по интеллектуальной собственности отклонило эту заявку, утверждая, что изобретателем может быть только человек. Позже это решение поддержали Высший суд и Апелляционный суд. Судьи Высшего суда также отклонили попытку изменить эти решения, заключив, что "изобретателем должен быть человек", и что ИИ не может быть признан изобретателем для обеспечения патентных прав.

Важно отметить, что решение суда не касается вопроса о том, действительно ли Dabus придумал контейнер для продуктов и световой маяк. Доктор Тейлер, который считает Dabus "сознательной и чувствующей формой машинного интеллекта", выразил разочарование по поводу этого решения, подчеркивая "продолжающееся столкновение между человеческим и машинным интеллектом".

Управление по интеллектуальной собственности приветствовало это решение и подчеркнуло необходимость дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с ИИ и патентами. Однако судебное решение вызвало интерес к тому, как правительства могут менять законы в будущем в связи с развитием ИИ.

 Существуют дебаты о праве на авторство в случае произведений, созданных с использованием ИИ. Многие эксперты считают, что изменения в законодательстве будут необходимы по мере развития технологий ИИ и возможности автономного создания новых идей.

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В июне 2022 года правительство Великобритании опубликовало отклик на консультации по ИИ и интеллектуальной собственности, в котором отметило, что не планирует вносить изменения в законодательство о патентах в настоящее время, но признало, что возможны изменения на международном уровне. Решение Высшего суда не меняет этого заключения.

#новости
Источник: bbc.com
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Подарочек
18:09
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"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Palkovvodec
18:07
да все в курсе, что ты кроме как зарабатывать своим рваным очком больше ничего не умеешь.
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18:03
Обычно такие психи в лечебнице не помнят что делали пять минут назад, прям как ты, постоянно одно и то же пишешь, изо дня в день. Очень похоже, что у тебя безумие.
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Китя.
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Про одиночные случай. а на укре обряды в прямом эфире. На хрен пошёл чертила.👺
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Palkovvodec
18:01
кидай дальше стрелки, раб подпиндосовский, уже все пятки своим хозяевам вылизал, теперь и очко им тут до блеска отшлифовал)) каково оно быть таким вечно опущенным лузером как ты?))
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