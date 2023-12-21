Пенни Мордонт сообщает о пропаже двухлетней переписки в WhatsApp с Борисом Джонсоном в ходе государственного расследования по COVID-19. Похожие проблемы с сообщениями имеются и у других политиков.

В рамках расследования по COVID-19, Пенни Мордонт, министр в правительстве Великобритании, объявила, что у нее пропали сообщения WhatsApp, которые она обменивалась с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном. Она утверждает, что не может найти переписку за два года, с марта 2018 по март 2020 года.

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Борис Джонсон ранее также заявил, что у него пропали около 5 000 сообщений WhatsApp. Его пресс-секретарь утверждает, что все соответствующие сообщения были переданы на расследование.

Интересно, что многие политики столкнулись с аналогичной проблемой - пропажей сообщений WhatsApp, отправленных во время пандемии. Пенни Мордонт просила о встрече с главой аппарата Бориса Джонсона, чтобы разрешить этот вопрос, но не получила ответа.

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Эксперты объясняют, что сообщения WhatsApp хранятся на устройствах каждого пользователя, и их можно удалить только в течение 48 часов после отправки. Таким образом, даже если один пользователь удаляет сообщение, у собеседника оно остается. Это может привести к интересным вопросам исчезновения сообщений и потребности в дополнительном расследовании.