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Mirakl
Окончание срока службы Windows 10 может привести к увеличению электронных отходов
Окончание поддержки Windows 10 может привести к массовому списанию компьютеров и увеличению объемов электронных отходов, поскольку до 240 миллионов устройств не смогут перейти на Windows 11

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Окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года может привести к массовому списанию компьютеров. Аналитики из Canalys предупреждают о возможном увеличении объемов электронных отходов из-за невозможности многих устройств перейти на Windows 11. По их данным, до 240 миллионов компьютеров могут оказаться непригодными к дальнейшему использованию.

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Windows 11 требует как минимум процессора с частотой 1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ места на диске. Многие компьютеры, хотя и находятся в хорошем состоянии, не соответствуют этим требованиям. Canalys подчеркивает, что невозможность их обновления существенно снижает их ценность для перепродажи и рециркуляции.

Компания также отметила значительное воздействие на окружающую среду в результате массовой утилизации этих устройств. Canalys призывает производителей устройств и поставщиков программного обеспечения, включая Microsoft, увеличивать срок службы продуктов.

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В декабре Microsoft объявила о планах предоставления расширенных обновлений безопасности для Windows 10 до 2028 года, однако за неопределенную плату. Это может помочь продлить срок службы некоторых устройств, но высокая стоимость этих обновлений может стать препятствием для многих организаций с ограниченными бюджетами.

#новости
Источник: itpro.com
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