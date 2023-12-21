Китайский стартап Galactic Energy получил финансирование в размере $154 миллионов для создания многоразовой ракеты Pallas-1.

Китайская компания Galactic Energy успешно завершила крупный финансовый раунд, собрав $154 миллиона на создание многоразовой ракеты Pallas-1. Эти инвестиции пойдут на исследования в области технологий многоразовых запусков и развитие необходимой инфраструктуры.

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Финансирование возглавили Ziyang Heavy Industry Fund и Bengbu Investment Group, а также другие инвесторы, включая Langfang Linkong и Founder Hesheng Investment, с общим объемом инвестиций достигающим 1,1 миллиарда юаней.

Ракета Pallas-1, длиной 42 метра и работающая на керосине и жидком кислороде, спроектирована для доставки до 5000 кг на низкую околоземную орбиту или до 3000 кг на солнечно-синхронную орбиту на высоте 700 км. Семь двигателей Cangqiong (Welkin) будут использоваться для первой ступени ракеты.

Galactic Energy намечает первый запуск Pallas-1 на третий квартал следующего года, а к 2025 году компания планирует осуществить восстановление первой ступени ракеты. В августе компания успешно провела тестовый полет для проверки своих систем навигации и управления.

Компания также разрабатывает усовершенствованную версию Pallas-1 с тройной мощностью, способную доставить до 14000 кг на низкую околоземную орбиту, с планируемым запуском в 2026 году.

Galactic Energy рассматривает возможность участия в китайском национальном проекте мегаконстелляции спутников интернета Guowang, который предполагает запуск около 13000 спутников. Проект считается конкурентом к Starlink от SpaceX и другим констелляциям.

Компания также рассматривается как потенциальный участник в недорогих грузовых миссиях на китайскую космическую станцию Тяньгун, следуя отбору предложений от китайского космического агентства.

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В 2023 году Galactic Energy, наряду с другими китайскими коммерческими космическими компаниями, такими как iSpace, Landspace и Space Pioneer, а также государственными компаниями CAS Space и Expace, успешно провели 17 из 62 китайских орбитальных запусков, укрепив свои позиции на рынке.