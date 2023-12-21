Компания L3Harris начинает производство 16 спутников для обнаружения гиперзвуковых ракет по контракту с Агентством космического развития США.

Агентство космического развития США (SDA) дало добро на производство спутников компанией L3Harris, предназначенных для мониторинга гиперзвуковых ракет. Согласно контракту на $700 миллионов, подписанному в 2022 году, L3Harris будет разрабатывать 16 спутников для первого эшелона слежения, включая создание наземных систем и обеспечение поддержки. Эти спутники являются ключевым элементом многоуровневой военной космической архитектуры, разработанной SDA.

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Спутники, производство которых осуществляется в штатах Флорида и Индиана, станут частью слоя отслеживания. Они будут работать в тесной связке с коммуникационными спутниками слоя транспортировки. Эта система позволит обнаруживать гиперзвуковые ракеты, которые трудно отследить из-за их низких траекторий полета, разнообразия точек запуска и высокой маневренности.

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Запуск спутников первого эшелона слежения запланирован на 2025 год. Кроме того, компании Northrop Grumman и Raytheon RTX также участвуют в проекте, выполняя собственные контракты на производство подобных спутников.