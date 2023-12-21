Европейская комиссия опубликовала отчет об эффективности добровольного контроля чатов, который позволяет компаниям сканировать сообщения пользователей.

Европейская комиссия наконец опубликовала долгожданный отчет об эффективности добровольного контроля чатов, но многие считают его сомнительным. Этот контроль позволяет компаниям, таким как Microsoft, Google и Facebook, сканировать сообщения пользователей, несмотря на запрет в политике конфиденциальности.

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Отчет признает недостаток данных, чтобы сделать окончательные выводы о действенности этой практики. Тем не менее, он утверждает, что массовый мониторинг чатов остается законным.

Однако критики подчеркивают недостаточность данных и сомнительную пользу этой практики. Они предупреждают, что это может привести к незаслуженным нарушениям конфиденциальности и произвольному вмешательству крупных интернет-компаний.

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Срок действия добровольного контроля чатов истекает в августе 2024 года, и Европейская комиссия планирует его продлить. Это вызывает опасения о возможности введения обязательного контроля в будущем.