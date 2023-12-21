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Европейская комиссия наконец опубликовала долгожданный отчет об эффективности добровольного контроля чатов, но многие считают его сомнительным. Этот контроль позволяет компаниям, таким как Microsoft, Google и Facebook, сканировать сообщения пользователей, несмотря на запрет в политике конфиденциальности.
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Отчет признает недостаток данных, чтобы сделать окончательные выводы о действенности этой практики. Тем не менее, он утверждает, что массовый мониторинг чатов остается законным.
Однако критики подчеркивают недостаточность данных и сомнительную пользу этой практики. Они предупреждают, что это может привести к незаслуженным нарушениям конфиденциальности и произвольному вмешательству крупных интернет-компаний.
Срок действия добровольного контроля чатов истекает в августе 2024 года, и Европейская комиссия планирует его продлить. Это вызывает опасения о возможности введения обязательного контроля в будущем.