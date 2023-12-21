Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Беспилотный корабль Cygnus готовится к отстыковке от МКС после успешной поставки груза
Беспилотный корабль Cygnus компании Northrop Grumman, доставивший груз на МКС в августе, будет отстыкован в пятницу, 22 декабря.

реклама

 Беспилотный космический корабль Cygnus, разработанный компанией Northrop Grumman, готовится к завершению своей миссии на Международной космической станции (МКС). Это произойдет через четыре месяца после успешной доставки более 3,7 тонн груза, включая научные исследования, коммерческие продукты и оборудование для NASA и международных партнеров.

реклама

Трансляция момента отстыковки корабля Cygnus начнется в 14:45 по Гринвичу (18:45 по московскому времени) на стриминговом сервисе NASA+. Она также будет доступна на NASA Television, YouTube и официальном сайте агентства.

Команды с земли будут отправлены для отсоединения Cygnus от модуля Unity МКС. Затем беспилотный корабль будет перемещен в позицию для его безопасного выпуска в космос в 15:05 GMT (19:05 мск). Астронавт NASA Лорал О'Хара будет следить за системами Cygnus при его отстыковке от МКС.

После выполнения двигателем деорбитации в начале января, Cygnus начнет контролируемый спуск в атмосферу Земли, где он сгорит, перенеся с собой мусор, собранный членами экипажа станции.

Cygnus прибыл на МКС 4 августа после успешного запуска на ракете Antares с пусковой площадки NASA на острове Уоллопс в штате Виргиния. Эта миссия стала уже 19-й коммерческой миссией обеспечения МКС грузами от Northrop Grumman. Корабль получил имя в честь поздней астронавтки NASA, Лорел Кларк.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости
Источник: nasa.gov
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: Япония продаст США ракеты для ЗРК Patriot после смягчения правил экспорта вооружений
WP: ВСУ испытывают нехватку снарядов, в то время как Россия нарастила их производство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
102
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
25
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
+
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
+
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
23
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
129
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
19
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
35

Сейчас обсуждают

Китя.
16:27
Ну почему тебя ставлю на истинный путь. от Бога укры отреклись. а сейчас верерите в сатану 👹
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Антон Голубничий
16:27
На озоне появилось много подделок из-за парсера с АлиЭкспресса. Если смотреть чуть-чуть внимательнее, то можно увидеть надпись "доставка из-за рубежа".
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
Прямоточный Аудиофил
16:17
Чо правда? А в заведениях оправления религиозныъ культов говорят что это всё наделали исус, дед мороз, аллах, шаб ниггурад и другие персонажи еврейского фольклора.
Причиной исчезновения антиматерии после Большого взрыва могли быть нейтрино
Подарочек
16:11
Шешан, есть идея для твоей бедующей статьи. Вышла супер мега крутая игрушка "Revenge Of The Colon". Сделай на неё обзор. Не благодари, за идею. Главное побольше скриншотов наделай.
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
daimos
16:11
Фигня, у штатов давно уже есть ракета, маскирующаяся под унитаз
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
Я - Константин
16:01
Сравнил немецкий автопром на поле боя, гавно полное ;)
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Я - Константин
16:00
В киношках
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Я - Константин
16:00
А можно узнать, что с подлодкой и крейсером ? Просто мужики не в курсе ваших киношек про китайские снаряды ;)
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Я - Константин
15:58
так петушок определись китайские или корейские ? на скhere ere киношку сфорганить не сложно, а по факту там вроде снарядов у нас было на 2-3 дня и ракет, чем по вашему мясу прилетает ? ;)
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Я - Константин
15:56
Я участвовал, отдыхаю и что петушок ?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем