Беспилотный корабль Cygnus компании Northrop Grumman, доставивший груз на МКС в августе, будет отстыкован в пятницу, 22 декабря.

Беспилотный космический корабль Cygnus, разработанный компанией Northrop Grumman, готовится к завершению своей миссии на Международной космической станции (МКС). Это произойдет через четыре месяца после успешной доставки более 3,7 тонн груза, включая научные исследования, коммерческие продукты и оборудование для NASA и международных партнеров.

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Трансляция момента отстыковки корабля Cygnus начнется в 14:45 по Гринвичу (18:45 по московскому времени) на стриминговом сервисе NASA+. Она также будет доступна на NASA Television, YouTube и официальном сайте агентства.

Команды с земли будут отправлены для отсоединения Cygnus от модуля Unity МКС. Затем беспилотный корабль будет перемещен в позицию для его безопасного выпуска в космос в 15:05 GMT (19:05 мск). Астронавт NASA Лорал О'Хара будет следить за системами Cygnus при его отстыковке от МКС.

После выполнения двигателем деорбитации в начале января, Cygnus начнет контролируемый спуск в атмосферу Земли, где он сгорит, перенеся с собой мусор, собранный членами экипажа станции.

Cygnus прибыл на МКС 4 августа после успешного запуска на ракете Antares с пусковой площадки NASA на острове Уоллопс в штате Виргиния. Эта миссия стала уже 19-й коммерческой миссией обеспечения МКС грузами от Northrop Grumman. Корабль получил имя в честь поздней астронавтки NASA, Лорел Кларк.

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