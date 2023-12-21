Французское космическое агентство CNES устанавливает виртуальные хабы в Денвере и Хьюстоне для поддержки инноваций в космосе и сотрудничества между американскими и французскими компаниями.

Французское космическое агентство CNES активно развивает свои связи с американскими аэрокосмическими компаниями, объявив о создании виртуальных хабов Connect by CNES в Денвере и Хьюстоне. Эта инициатива призвана стимулировать инновации в космосе и укрепить сотрудничество между французскими и американскими партнерами.

реклама

Группа французских чиновников, выразила намерение создать эти хабы в Денвере и Хьюстоне, с целью поддержки и развития новаторских проектов в космосе.

"Нашей целью является создание рабочих мест как в Соединенных Штатах, так и во Франции", - отметил Франсуа Альтер, заместитель главного стратегического офицера CNES. Он также подчеркнул желание агентства укрепить партнерство между французскими и американскими компаниями.

Connect by CNES была создана в 2018 году с целью предоставления стартапам технической экспертизы, финансирования и поддержки в сфере космических технологий. С учетом активного роста французского NewSpace сектора, инициатива Connect by CNES начинает искать международных партнеров, начиная с Соединенных Штатов.

Помимо содействия созданию связей между французскими и американскими стартапами, французская делегация провела встречи с представителями американских компаний, правительственных органов и академических институтов в Денвере. Это предварительная работа перед встречей, запланированной на апрель 2024 года, когда 30-40 французских предпринимателей встретятся с потенциальными партнерами на 39-м космическом симпозиуме National Space Foundation в Колорадо-Спрингс.

"Уже существует значительное сотрудничество между французскими и американскими компаниями", - сказал Франсуа Альтер. Он также отметил, что Connect by CNES может стать важным каналом для американских компаний, желающих войти в европейский космический рынок.

Помимо CNES, Business France, с семью офисами в Соединенных Штатах, также помогает американским компаниям понять французский рынок и выявить средства поощрения на французском и европейском рынках, сообщил Николя Мобер, представитель CNES и космический атташе посольства Франции в Вашингтоне.

CNES стремится улучшить устойчивость своего космического сектора через международное сотрудничество. "Мы должны сделать нашу поставочную цепочку более устойчивой", - сказал Эммануэль де Липковски, старший советник CNES и офицер резерва Французской воздушно-космической армии. Партнерства также способствуют сохранению конкурентоспособности космических компаний в условиях быстрого темпа инноваций. "В этой эре NewSpace вы должны действовать быстро. Это означает, что вы должны найти лучших поставщиков, лучшие компоненты и лучшее оборудование", - сказал Франсуа Альтер.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хаб Connect by CNES в Хьюстоне будет ориентирован на пилотируемые космические полеты и программы на Луне, включая программу Артемида. Денверский хаб сосредоточится на военно-космической сфере, кибербезопасности, космической медицине и образовательных обменах.