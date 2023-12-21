Tesla ищет лоббиста для работы в северных странах из-за нарастающих забастовок.

Электроавтомобильная компания Tesla ищет опытного лоббиста для работы в северных странах, вероятно, в ответ на нарастающие забастовки в регионе, как сообщает Business Insider. В объявлении о вакансии отмечается, что руководителю по "публичной политике и развитию бизнеса" нужен опыт воздействия на законы и другие регулирующие рамки.

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Хотя в объявлении не утверждается явно, что эта вакансия связана непосредственно с текущей ситуацией забастовок, это предположение кажется вполне разумным, учитывая ухудшающееся положение Tesla и близость времени между началом забастовок и размещением объявления о вакансии.

Данному сотруднику предстоит следить за тем, чтобы "политические, регулирующие и финансовые условия" в этих странах соответствовали целям компании Tesla. Требуются также "практический подход, настойчивость, развитые навыки решения проблем, общения и социализации".

Забастовка началась около двух месяцев назад в Швеции. Главной целью профсоюза IF Metall и его механиков является заключение коллективного соглашения на предприятиях компании. Спор о коллективном соглашении берет начало с 2018 года. После того как переговоры между компанией и IF Metall в этом году окончательно потерпели крах, профсоюз решил начать забастовку. Швеция для Tesla является пятым крупнейшим рынком в Европе.

В ответ на это другие профсоюзы в Швеции объявили о забастовках в поддержку Tesla, и в настоящее время они также начали забастовки. Кроме того, профсоюзы в Дании, Норвегии и Финляндии тоже начали забастовки против Tesla. Компания также пытается добиться судебного разбирательства в отношении этих забастовок.

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На данный момент полностью неясно, насколько Tesla сможет действительно повлиять на текущие забастовки. Рабочий рынок в северных странах в значительной степени не регулируется законом, что компенсируется почти всеобщими коллективными соглашениями между компаниями и профсоюзами. Тем не менее, Tesla традиционно отвергает коллективные соглашения.