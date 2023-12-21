Стендал пересматривает свое решение о выходе из программы Deutschlandticket после того, как получил дополнительное финансирование от правительства Саксонии-Анхальт

Крейстаг Стендала отменил свое предыдущее решение о выходе из программы Deutschlandticket, которое вызвало много обсуждений в Германии. В середине декабря 2023 года политики решили отказаться от участия в программе, которая предоставляет доступ к общественному транспорту по всей стране.

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Спорное решение было пересмотрено после того, как парламент Саксонии-Анхальт принял решение о дополнительном финансировании общественного транспорта в размере €10 миллионов. Глава крейстага Аннегрет Шварц из ХДС заявила, что это изменение обстоятельств может привести к пересмотру исходного решения.

В результате голосования, состоявшегося в крейстаге, 30 голосов были отданы "за", четыре "против" и девять воздержались. Таким образом, Deutschlandticket останется действительным в Стендале как минимум до апреля 2024 года. Ранее отказ от программы был связан с отказом в гранте в €40 000, который заставил бы район полностью покрыть расходы на программу.

В январе 2024 года крейсы и города в Саксонии-Анхальт получат свою долю из 10 миллионов евро, в дополнение к долям из €60 миллионов, предусмотренных в рамках закона об общественном транспорте. Стендал получит €450 000, что значительно превышает первоначально запрашиваемую сумму.

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Решение Стендала о выходе из программы Deutschlandticket вызвало волну обсуждений во многих немецких муниципалитетах, а также стимулировало другие районы рассмотреть возможность выхода из программы.