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Mirakl
Apple Vision Pro может появиться на рынке уже в феврале
Ожидается, что новая гарнитура Apple Vision Pro поступит в продажу в феврале 2024 года

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По последним данным, ожидаемое многими устройство от Apple - гарнитура Vision Pro стоимостью $3 500 США - может поступить в продажу уже в феврале 2024 года. Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, который ссылается на анонимный источник, производство устройства в Китае идет полным ходом уже несколько недель, и к январю 2024 года гарнитуры должны быть готовы к запуску.

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В среду Apple отправила электронное письмо разработчикам программного обеспечения с призывом готовиться к скорому запуску. Разработчики уже могут создавать приложения для новой операционной системы VisionOS, однако пока не имеют возможности тестировать их на реальном оборудовании. Гарнитура Vision Pro, помимо специально разработанных приложений, сможет также воспроизводить обычные iOS-приложения.

Apple корректировала свои производственные планы для дорогостоящей гарнитуры смешанной реальности летом, сократив первоначально планируемое количество устройств с одного миллиона до 130 000 - 400 000 из-за производственных трудностей.

Гарнитура Vision Pro была анонсирована Apple в июне 2023 года, начальная цена составит около $3 500 США. Ожидается, что позже появится более доступная версия для потребителей.

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Помимо производства, продажа Vision Pro для Apple может оказаться более сложной, чем для iPhone или Apple Watch. Во время старта продаж потенциальным покупателям, вероятно, придется назначить встречу в магазине Apple, где гарнитура будет индивидуально настроена под каждого клиента.

#новости
Источник: golem.de
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