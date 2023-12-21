Новый электромобиль VW ID.7 не получил ожидаемого внимания на китайском рынке, с момента его запуска было сделано всего 300 заказов

Новый электромобиль Volkswagen ID.7, представленный в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне, не вызвал ожидаемого ажиотажа на китайском рынке. С момента официального запуска 15 декабря зафиксировано всего 300 заказов на автомобиль. Это число значительно ниже ожиданий, учитывая предварительный интерес к модели.

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Несмотря на просторный салон, высокая стоимость в 237 700 юаней (около 30 200 евро) отпугнула потенциальных покупателей. Кроме того, некоторые удобства, такие как подогрев сидений, не входят в стандартное оснащение и требуют дополнительной оплаты.

ID.7 также столкнулся с сильной конкуренцией со стороны таких брендов, как BYD и Tesla. Модели этих производителей, включая Tesla Model 3, BYD Seal и ZEEKR 007, предлагают более привлекательное соотношение цены и качества, что нашло отклик у китайских потребителей.

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Снижение продаж Volkswagen в Китае, где компания ранее занимала доминирующие позиции, связано с увеличением популярности электромобилей — сегмента, в котором Volkswagen действует относительно медленно. В ответ на эти вызовы Volkswagen инвестирует в развитие своей стратегии электромобилей в Китае, включая сотрудничество с Xpeng Motors