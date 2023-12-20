Японская корпорация Toshiba завершила 74-летнюю историю на Токийской фондовой бирже, начавшуюся с делистинга из-за скандалов и финансовых проблем, включая бухгалтерские нарушения, банкротство подразделения Westinghouse и продажу ключевых активов.

Японская корпорация Toshiba завершила свою 74-летнюю историю на Токийской фондовой бирже, покинув список публичных компаний. Ранее эта компания была одним из символов доминирования Японии в электронике, но ее падение было драматическим.

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Проблемы начались в 2015 году, когда стали известны финансовые нарушения в нескольких подразделениях Toshiba, причастных к высшему руководству. В течение семи лет компания завышала свою прибыль на $1,59 миллиарда. В 2020 году были обнаружены дополнительные нарушения в учете. Также возникли обвинения в нарушениях корпоративного управления и процедурах принятия решений среди акционеров.

Исследование 2021 года выявило сговор Toshiba с министерством торговли Японии, которое считало Toshiba стратегическим активом, чтобы подавить интересы иностранных инвесторов.

В 2016 году Toshiba объявила о том, что она берет на себя несколько миллиардов долларов, связанных с строительством атомной электростанции, которую годом ранее купила американская компания Westinghouse Electric. Три месяца спустя Westinghouse подала на банкротство, оставив Toshiba перед угрозой краха в области атомной энергетики и задолженностью свыше $6 миллиардов.

Таким образом, Toshiba вынуждена была продавать ряд бизнесов, включая мобильные телефоны, медицинские системы и бытовую технику. Затем ей пришлось выставить на продажу свое чиповое подразделение Toshiba Memory, что заняло несколько месяцев из-за разногласий с одним из партнеров.

В то время как другие компании инвестировали средства в будущее технологии и инновации, Toshiba вынуждена была продавать одно из своих ключевых активов, чтобы получить деньги. В конечном итоге Toshiba смогла привлечь инвестиции в размере $5,4 миллиарда от иностранных инвесторов, избежав принудительной деактивации.

Однако это означало, что активные акционеры получили больше прав и стали вмешиваться в управление компанией. Следом начались долгие судебные разбирательства о том, должна ли компания разделиться на несколько мелких компаний, и Toshiba создала комитет для изучения вопроса о возможности приватизации.

В июне 2022 года Toshiba получила восемь предложений о покупке. Ранее в этом году компанию приобрели группа японских инвесторов под руководством государственной Japan Investment Corp (JIC) за $14 миллиардов. Новые владельцы планируют сосредоточиться на цифровых сервисах высокой маржи.

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JIC имеет опыт в создании отдельных бизнесов из крупных производителей, включая подразделение по производству ноутбуков Sony и подразделение по производству камер Olympus.