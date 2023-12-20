Microsoft внедрила режим защиты печати в Windows, улучшая безопасность против угроз. Этот режим блокирует сторонние драйверы и внедряет новые меры безопасности, снижая риски атак на печать.

Microsoft внедрила новый режим защиты печати, названный Windows Protected Print Mode (WPP). Это одно из крупнейших обновлений системы печати Windows за последние 20 лет. Этот шаг был предпринят из-за продолжающихся угроз безопасности, связанных с принтерами. Недавний отчет от Sharp показал, что риски, связанные с безопасностью принтеров, по-прежнему остаются актуальными, и почти каждая пятая компания столкнулась с нарушением безопасности, связанным с принтерами.

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Система печати Windows давно привлекает внимание хакеров. Проблема заключается в том, что Spooler (компонент Windows, управляющий задачами печати) требует высоких привилегий и загружает код из сети. Баги в печати были связаны с такими серьезными атаками, как Stuxnet и Print Nightmare, и составляют 9% всех случаев сбоев, связанных с Windows.

Есть также проблемы с совместимостью драйверов, так как некоторые драйверы больше не совместимы с более новыми мерами безопасности, такими как Control Flow Guard (CFG), Control Flow Enforcement Technology (CET), Arbitrary Code Guard (ACG) и другими.

Microsoft попыталась улучшить ситуацию, рекомендуя пользователям переходить на протокол интернет-печати (IPP) и закрывая поддержку устаревших драйверов принтеров Windows v3 и v4.

Windows Protected Print Mode: Новые улучшения Windows Protected Print Mode (WPP) делает еще больший шаг вперед, блокируя сторонние драйверы и предоставляя новые средства защиты. Анализ предыдущих случаев, связанных с печатью в Windows, показал, что WPP снижает риск уязвимостей на более чем половину.

С помощью WPP привилегии службы Print Spooler были ограничены, чтобы уменьшить уязвимость системы к атакам. Это сделано через создание нового процесса Spooler Worker с ограниченным токеном, который убирает множество привилегий, а также перестает работать от имени SYSTEM IL.

Помимо этого, WPP предоставляет ряд дополнительных мер безопасности, таких как аппаратная митигация Control Flow Enforcement Technology, блокировка создания дочерних процессов и предотвращение атак на перенаправление путей. Также он предотвращает динамическую генерацию кода внутри процесса с помощью Arbitrary Code Guard.

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WPP также предотвращает установку сторонних драйверов через Point and Print и информирует пользователей о шифровании, стимулируя включение шифрования, где это возможно.