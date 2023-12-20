Ноутбук Acer Aspire 1 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon 7c Gen1 приближается к полной поддержке в основной ветке ядра Linux. Разработчики создали драйвер для встроенного контроллера, улучшающий работу батареи и мониторинг зарядки.

Ноутбук Acer Aspire 1 (A114-61) на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7c Gen1, который был выпущен два года назад, приближается к получению полной поддержки в главной ветке ядра Linux. Последние патчи, направленные на создание драйвера встроенного контроллера (EC) для Acer Aspire 1, значительно улучшили поддержку устройства в Linux, включая работу батареи, мониторинг зарядного устройства, а также поддержку USB Type-C DP Alt Mode и отслеживание состояния крышки ноутбука.

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Разработчик Никита Травкин, который работал над этими патчами, отметил, что драйвер EC является одним из последних элементов для достижения почти полной поддержки Acer Aspire 1 в основной ветке ядра Linux. Несмотря на то, что Acer Aspire 1 не является самым мощным устройством, он остаётся привлекательным вариантом для энтузиастов Linux благодаря низкому потреблению энергии и длительному времени работы от батареи.

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Однако стоит отметить, что устройство на Qualcomm не может загружаться с Linux через ACPI, что потребовало создания нового драйвера "acer-aspire1-ec". В начале 2024 года ноутбук Acer Aspire 1 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти будет предлагаться в обновленной версии по цене около $250 США через магазин Acer и другие ритейлеры.