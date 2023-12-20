Дизайнер Крис Авеллон из Obsidian Entertainment раскрыл, что Bethesda отклонила предложения о создании спин-оффов для серии The Elder Scrolls.

Известный дизайнер Крис Авеллон раскрыл, что компания Bethesda отказалась от предложений разработать спин-оффы популярной серии The Elder Scrolls. Авеллон, работавший в Obsidian Entertainment, неоднократно предлагал Bethesda создать дополнительные проекты по мотивам The Elder Scrolls, но каждый раз получал отказ.

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Важно отметить, что Obsidian Entertainment уже сотрудничала с Bethesda над разработкой Fallout New Vegas – игры, которая, несмотря на короткий срок разработки и технические недочеты, завоевала популярность среди фанатов.

По словам Авеллоне, была идея, чтобы Bethesda разрабатывала основные игры The Elder Scrolls, а Obsidian занималась более мелкими проектами в этой вселенной. Однако эти планы так и не были реализованы.

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На данный момент обе студии принадлежат Microsoft. После анонса The Elder Scrolls 6 в 2018 году, сообщается, что работа над игрой начнется только после завершения разработки Starfield, и новая игра серии The Elder Scrolls ожидается не ранее 2026 года.